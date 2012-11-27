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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 20:18 BJT

〔亚洲橡胶〕11月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 245.1 11 - -

* 1月 248.1 34 247.3 1

* 2月 252.0 26 251.3 1

* 3月 255.2 213 254.7 138

* 4月 257.2 3371 257.0 1138

* 5月 259.1 2973 258.8 1136

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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