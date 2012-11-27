〔亚洲橡胶〕11月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透11月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 12月 245.1 11 - -
* 1月 248.1 34 247.3 1
* 2月 252.0 26 251.3 1
* 3月 255.2 213 254.7 138
* 4月 257.2 3371 257.0 1138
* 5月 259.1 2973 258.8 1136
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
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