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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 20:30 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格升至一周高点,跨月价差跌至三个月新低

路透新加坡11月27日电---亚洲石脑油周二价格为每吨948.50美元,创下一周来新高,但跨月价差大跌12.5%至三个月新低每吨10.50美元,因石油化学产品疲弱打击人气.

跨月价差指的是1月上半月及2月上半月的近月价差.

亚洲最大石脑油买家台塑石化正寻求将石脑油到货时间从12月下半延后至2013年1月,因库存充裕.

该公司年处理293万吨石脑油裂解厂开工率为90%,因乙烯/丙烯裂解价差疲软,使得该公司未将产能全数开出.

交易商并表示,韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)年处理量190万吨的裂解厂可能在下月调降开工率.

不过交易商及买家均预期市场疲态只是短期现象,因中国的制造业活动可望在2月农历年前回温.

"大概再过1-2周,市场可望再次寻获支撑.我认为第一季将会表现强劲,"一名驻新加坡交易商表示.

今日有两笔汽油现货交易,没有石脑油现货交易.

托克(Trafigura)从BP买进两批92无铅汽油船货,12月18-22日装运,报价分别为每桶118.00及117.70美元.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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