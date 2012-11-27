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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 20:55 BJT

〔表格〕11月24日止当周美国连锁店销售较前周成长3.3%--ICSC/高盛

路透11月27日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,11月24日止当周美国连锁店销售较前周成长3.3%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

11月24日 548.0 4.0 3.3

11月17日 530.6 2.5 -0.3

11月10日 532.2 1.8 0.7

11月 3日 528.4 1.4 -0.2 (完)

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--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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