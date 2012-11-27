〔美股盘前〕康宁股价上涨7%

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透纽约11月27日电---康宁(GLW.N)周二盘前股价上涨7%至12.14美元.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
* 台币先贬后升，因出口商和外资抛汇 * 外资续买超台股，净汇入逾1亿美元 * 台币短线升幅大，观望气氛浓交投清淡 * 台币明日交易区间料在30.700-30.850 路透台北2月17日 - 台币兑美元周五微收升。汇银人士表示，受外资持续汇入且净汇入逾1亿美元带动，台币摆脱早盘贬值格局，终场以微升作收；惟因台币短线升幅大，市场观察气氛转趋浓厚，交投趋清淡。 他们指出，台币早盘一度贬破30.800大关，最低贬至30.839，惟随即吸引出口商及外资进场抛汇，台币止贬回升，最高升至30.755。 〞下午外资偏丢美元，老朋友如油款有进来买美元，但交投清淡，波动区间很窄。〞一大型银行交易员说。 他们表示，台股今日虽收小跌，惟外资在台股仍呈买超，午后外商银行持续进场抛汇，出口商则转趋观望，使台币陷区间狭幅波动。 周六台湾金融市场因补班将正常交易。交易员表示，明天全球主要市场均休市，料台币将呈量缩价稳走势。 台湾股市周五终场收微跌。外资及陆资在台