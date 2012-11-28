《台湾报摘》--工商时报11月28日

* 头版头条:

--国华人寿相关资产负债让与,昨日确定由全球人寿以安定基金弥补883.68亿元的价格得标,这是台湾保险史近40多年来首家寿险公司退场,也创下台湾金融史上弥补金额最大的退场案.

* 其他:

--力晶5346.TWO纾困案将在下月14日到期.据指出,经济部工业局已在本周一发出力晶二度纾困的诊断书给力晶债权银行团,银行团也拍定下周四(12月6日)召开全体债权银行团会议,讨论力晶448.7亿台币债权如何重组.

--"加强推动台商回台投资方案"启动不到1个月,申请件数爆量.经济部工业局长沈荣津昨日表示,已掌握到131家潜在投资厂商,投资金额逾新台币300亿台币,已有不少厂商已经递件,投资领域"包罗万象".

--台资金融业近2年争相进入大陆租赁市场,每家每月平均贷放金额约100-200万美元.金融业者指出,多数台资租赁业放款是先用从成本较低的资本结构金,如果用完,就必须与当地陆银合作融通,放款成本会因而大幅垫高,加上租赁业在大陆打价格战,部分小型台资租赁可能"玩不下去".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.