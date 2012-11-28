〔台湾金融〕国华人寿标售案由全球人寿得标,获赔付883.68亿台币

路透台北11月28日电---台湾保险安定基金周二表示,国华人寿的标售案以赔付883.68亿台币由全球人寿得标.这赔付金额创下金融机构退场的赔付最高纪录.

安定基金表示,预计近日内与全球人寿签约,后续并将进行交割作业,以完成台湾保险史上首宗保险业接管案例.

国华人寿成立已将近50年,截至2012年7月底,个人保单件数约215万余件,保户人数经归户后约140万人,惟该先前因钜额净值缺口、承保较多高利率保单与资产配置不佳等因素下,经营产生亏损.

金管会表示,由于国华人寿净值缺口过大,利差损情形下,无法避免财务状况持续恶化,除藉增资或引资等方式外,难以改善其净值.本次赔付金额将由安定基金累积金额、及营业税特别准备金累积金额等财源支应,而资金来源均系来自金融业者.

金管会要求,得标人就所承受之资产及负债应保持独立,并应设立至少三席之独立董事,并将对独立董事严格审查,以及要求得标者确实遵循资金运用、风险控管及内稽内控等规定.

三商美邦2867.TWO人寿及中国信托人寿也参与本次标售案竞标.

全球人寿陆续于1998年至2001年间,并购美国家庭人寿、全美人寿台湾分公司及概括承受安盛国卫在台所有保户及相关业务.全球人寿表示,收购国华后该公司的净值会增加,RBC(资本适足率)也会符合主管机关的要求,并可大幅提升资产规模,成为台湾前十大寿险公司,同时亦可壮大直营业务员体系,预估外勤人力将可达到近4,500人.

此外,全球人寿表示,得标之后国华人寿保户权益不会受影响,所有保单权益也不会有任何改变.

保险安定基金系金管会在2009年8月4日委托为国华人寿的接管人,保险安定基金表示,国华人寿于接管前(2008年)的净值缺口已达658亿台币,因钜额净值缺口及利差损等问题,致其经营仍将产生亏损.(完)