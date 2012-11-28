〔台湾金融〕国华人寿标售案由全球人寿得标,获赔付883.68亿台币

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北11月28日电---台湾保险安定基金周二表示,国华人寿的标售案以赔付883.68亿台币由全球人寿得标.这赔付金额创下金融机构退场的赔付最高纪录.
安定基金表示,预计近日内与全球人寿签约,后续并将进行交割作业,以完成台湾保险史上首宗保险业接管案例.
国华人寿成立已将近50年,截至2012年7月底,个人保单件数约215万余件,保户人数经归户后约140万人,惟该先前因钜额净值缺口、承保较多高利率保单与资产配置不佳等因素下,经营产生亏损.
金管会表示,由于国华人寿净值缺口过大,利差损情形下,无法避免财务状况持续恶化,除藉增资或引资等方式外,难以改善其净值.本次赔付金额将由安定基金累积金额、及营业税特别准备金累积金额等财源支应,而资金来源均系来自金融业者.
金管会要求,得标人就所承受之资产及负债应保持独立,并应设立至少三席之独立董事,并将对独立董事严格审查,以及要求得标者确实遵循资金运用、风险控管及内稽内控等规定.
三商美邦2867.TWO人寿及中国信托人寿也参与本次标售案竞标.
全球人寿陆续于1998年至2001年间,并购美国家庭人寿、全美人寿台湾分公司及概括承受安盛国卫在台所有保户及相关业务.全球人寿表示,收购国华后该公司的净值会增加,RBC(资本适足率)也会符合主管机关的要求,并可大幅提升资产规模,成为台湾前十大寿险公司,同时亦可壮大直营业务员体系,预估外勤人力将可达到近4,500人.
此外,全球人寿表示,得标之后国华人寿保户权益不会受影响,所有保单权益也不会有任何改变.
保险安定基金系金管会在2009年8月4日委托为国华人寿的接管人,保险安定基金表示,国华人寿于接管前(2008年)的净值缺口已达658亿台币,因钜额净值缺口及利差损等问题,致其经营仍将产生亏损.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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