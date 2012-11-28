《台湾重要政经日程》--11月28日-2013年10月10日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
==================今日重要政经消息====================== 11/28(三) --09:00 立法院财政委员会审查预算案. ==================近期重要政经消息====================== 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/3(一) --汇丰公布台湾PMI. 12/5(三) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%. --16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元. 12/7(五) --16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/20(四) --16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/24 --16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%. *12/25 --16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 高洁如; 审校 林高丽
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。