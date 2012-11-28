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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:46 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月28日-12月5日

路透11月28日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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11/28 意大利 75亿欧元 2013年5月31日到期的BOT债券

11/28 0700 德国 30亿欧元 2017年10月13日到期,票息为0.50%的Bobl债券

11/28 1800 美国 五年期公债

11/28 加拿大 30年期公债

11/29 0120 日本 三个月期贴现国库券

11/29 意大利 30-40亿欧元 票息3.5%、2017年11月到期的指标BTP债券

11/29 意大利 票息3.1%、2022年11月到期的指标BTP债券

11/29 1800 美国 七年期公债

12/03 0700 德国 30亿欧元 2013年6月12日到期的Bubill

12/03 1630 美国 13周和26周期国库券

12/04 1630 美国 四周期国库券

12/04 日本 10年期政府公债

12/05 0120 日本 六个月期贴现国库券

12/05 0700 德国 40亿欧元 2014年12月12日到期的Schatz债券

12/05 西班牙 Bono债券

12/05 加拿大 30年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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