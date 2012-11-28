《全球主要国家债券发行预告》--11月28日-12月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月28日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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11/28 意大利 75亿欧元 2013年5月31日到期的BOT债券
11/28 0700 德国 30亿欧元 2017年10月13日到期,票息为0.50%的Bobl债券
11/28 1800 美国 五年期公债
11/28 加拿大 30年期公债
11/29 0120 日本 三个月期贴现国库券
11/29 意大利 30-40亿欧元 票息3.5%、2017年11月到期的指标BTP债券
11/29 意大利 票息3.1%、2022年11月到期的指标BTP债券
11/29 1800 美国 七年期公债
12/03 0700 德国 30亿欧元 2013年6月12日到期的Bubill
12/03 1630 美国 13周和26周期国库券
12/04 1630 美国 四周期国库券
12/04 日本 10年期政府公债
12/05 0120 日本 六个月期贴现国库券
12/05 0700 德国 40亿欧元 2014年12月12日到期的Schatz债券
12/05 西班牙 Bono债券
12/05 加拿大 30年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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