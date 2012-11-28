〔台湾汇市〕台币结束三天升值收贬,美国财政隐忧重燃外资汇出

* 美国财政疑虑重回议程

* 台股休息亦令外资暂停投资脚步

* 明日交投区料在29.100-29.150

路透台北11月28日电---台币兑美元TWD=TP周三结束连三升,收低4.6分.在美国财政隐忧重燃及台股陷入停顿之际,外资多数选择汇出,并强于出口商的月底抛汇力道,虽令台币走贬,但成交量明显放大,摆脱近期成交低迷的窘境.

汇银人士指出,台股.TWII今日在平盘附近游走,此前看好台股而汇入的外资,部分尚未正式投入股市,在央行汇入就得投入标的控管下,选择先行汇出,加上国际上对美国财政问题的担忧再度主导市场,台币难以独善其身,交易员料本周余日台币或在29.050-29.200区间游走,明日先看29.100-29.150间交投.

"美国问题看起来还是炒作...台币看来就是区间整理."一本地大型银行交易员称.

交易员指出,出口商的抛汇潮在这两天将逐渐消化,届时外资动向仍是决定盘势的主力.而台股是否能再展现吸引外资进驻的力道,则须进一步观察.但因台湾政府在年底前看来将积极做多台股,为吸引外资汇入,台币或将相对稳定,大贬的机率不高,近期或在29.050-29.200的区间来回.

此外,交易商也指出,近两天大型寿险在汇市积极买入美元汇出,也是推升成交量的原因之一.政府近来对寿险投资祭出许多法令修正,寿险业投资海外的意愿升高.[ID:nST0578793]美元的实质买需加上海外投资人对美元空单回补,都暂停亚币近来的升值趋势.

其中人民币CNY=CFXS多日来首度由中间价带领回贬,韩元KRW=KFTC也在监管单位的干预疑云下走贬.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币今日同样反应美国财政问题,各天期报价的折价幅度明显较上日缩小,一周期报价并已转为溢价,显示今日外资在NDF多数看贬台币,并回补美元空头.

台股加权指数.TWII周三收盘持于平盘附近,仅小涨0.06%报7,434.93点;外资及陆资今日在台股微幅卖超0.17亿台币,结束连续四天买超.[ID:nST0581045]

在数据显示菲律宾经济增长加快后,菲律宾披索周三徘徊在逾四年半高点附近,而其他大多数新兴亚洲货币则走低,因为市场担心美国日益逼近的财政危机,且对希腊债务协议存在质疑.[EMRG/SGCN]

本周重要事件包括周四英国央行公布12月金融稳定报告、美国公布GDP;周五欧元区10月失业率、日本公布CPI、失业率及工业生产.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.175 29.129 29.080-29.175 29.157 7.32 6.70

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.128 29.097 29.105-29.135 29.120 3.56 2.75

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.080/-0.065

美元/台币六个月期 -0.265/-0.235 -0.310/-0.280

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