〔台湾汇市〕台币结束三天升值收贬,美国财政隐忧重燃外资汇出

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 美国财政疑虑重回议程
* 台股休息亦令外资暂停投资脚步
* 明日交投区料在29.100-29.150
路透台北11月28日电---台币兑美元TWD=TP周三结束连三升,收低4.6分.在美国财政隐忧重燃及台股陷入停顿之际,外资多数选择汇出,并强于出口商的月底抛汇力道,虽令台币走贬,但成交量明显放大,摆脱近期成交低迷的窘境.
汇银人士指出,台股.TWII今日在平盘附近游走,此前看好台股而汇入的外资,部分尚未正式投入股市,在央行汇入就得投入标的控管下,选择先行汇出,加上国际上对美国财政问题的担忧再度主导市场,台币难以独善其身,交易员料本周余日台币或在29.050-29.200区间游走,明日先看29.100-29.150间交投.
"美国问题看起来还是炒作...台币看来就是区间整理."一本地大型银行交易员称.
交易员指出,出口商的抛汇潮在这两天将逐渐消化,届时外资动向仍是决定盘势的主力.而台股是否能再展现吸引外资进驻的力道,则须进一步观察.但因台湾政府在年底前看来将积极做多台股,为吸引外资汇入,台币或将相对稳定,大贬的机率不高,近期或在29.050-29.200的区间来回.
此外,交易商也指出,近两天大型寿险在汇市积极买入美元汇出,也是推升成交量的原因之一.政府近来对寿险投资祭出许多法令修正,寿险业投资海外的意愿升高.[ID:nST0578793]美元的实质买需加上海外投资人对美元空单回补,都暂停亚币近来的升值趋势.
其中人民币CNY=CFXS多日来首度由中间价带领回贬,韩元KRW=KFTC也在监管单位的干预疑云下走贬.
在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币今日同样反应美国财政问题,各天期报价的折价幅度明显较上日缩小,一周期报价并已转为溢价,显示今日外资在NDF多数看贬台币,并回补美元空头.
台股加权指数.TWII周三收盘持于平盘附近,仅小涨0.06%报7,434.93点;外资及陆资今日在台股微幅卖超0.17亿台币,结束连续四天买超.[ID:nST0581045]
在数据显示菲律宾经济增长加快后,菲律宾披索周三徘徊在逾四年半高点附近,而其他大多数新兴亚洲货币则走低,因为市场担心美国日益逼近的财政危机,且对希腊债务协议存在质疑.[EMRG/SGCN]
本周重要事件包括周四英国央行公布12月金融稳定报告、美国公布GDP;周五欧元区10月失业率、日本公布CPI、失业率及工业生产.
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.175 29.129 29.080-29.175 29.157 7.32 6.70
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.128 29.097 29.105-29.135 29.120 3.56 2.75
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.080/-0.065
美元/台币六个月期 -0.265/-0.235 -0.310/-0.280
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
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