〔美国金融〕第三季消费者债务下滑,学生贷款增加--纽约联储

路透纽约11月27日电---美国纽约联邦储备银行周二公布的报告显示,第三季美国消费者债务下滑,因抵押贷款余额减少,即便学生贷款等其他类型的债务增加.

纽约联储在季度家庭债务和信贷报告中表示,第三季整体消费者债务较上季减少0.7%,至11.31兆(万亿)美元.消费者债务自2008年第三季创高峰以来,已减少了1.37兆美元.

抵押贷款减少1.5%至8.03兆美元,为2006年以来最低水准,房屋权益抵押贷款余款则减少2.7%.创始抵押贷款(Mortgage originations)为连续第四季增加,达到5,210亿美元.

但扣除抵押贷款,债务跳增2.3%至2.7兆美元.家庭债务中的最大一块是学生贷款,增加了420亿美元至9,560亿美元.汽车贷款和信用卡债务则分别增加180亿美元和20亿美元.

纽约联储资深经济学家Donghoon Lee在声明稿中表示,"创始抵押贷款、汽车贷款和信用卡余额的增加暗示消费者正缓慢重拾对自身财务状况的信心."

贷款违约率降至8.9%,前一季为9%.第三季抵押贷款中有1.9%违约,大致和第二季相当.(完)