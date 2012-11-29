〔专栏节选〕政府基金的投资黑名单--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月29日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

近来盈正案吵得沸沸扬扬，投资人和上市柜公司对政府在此事件的反应相当困惑，且备感挫折。简单来说，盈正案是投信经理人先买入股票，再利用其所代操的政府基金拉高股价，并倒货给攻府基金，谋取不当利益。

为了防止再现弊端，传闻政府宣布政府基金不得再买入小型股，实收资本额低于十亿元的公司均不得投资，并包含国外来台第一上市的股票在内，但仍视个别基金对小型股的定义而有所不同。这一切乍听似乎合理，本质上也没错，只是，这个问题并没有这么简单。

首先，本土投信基金经理人在代操基金时，早一步下单抢搭顺风车的现象并不是新鲜事，长久以来大家都认定这类事件经常发生。过去的类似案例都不见主管机关出手处理，盈正案是因为做得太露骨，才令有关单位无法视而不见。

如果这真是普遍现象，我并不会完全怪罪基金经理人。基金管理是一项受严格规范的行业，如同其他金融产业一样，就算上述情况这么普遍，投信公司仍无法获得合理的股东权益报酬率，也因而无法提供基金经理人合理的报酬。而基金经理人面对如此高压的工作，又无法获得对等的报酬时，为自己「加薪」的诱惑一定非常高。

由于政府在制定规范时，一定是朝着确保市场稳定与公平的方向发展，因此导致部分不肖基金经理人滥用这些规范。所以，最好的方法是，给予产业较高程度的自由，但若踰越规范时，则给予更严厉的处罚。

其次，很不幸的，这是个很普遍的问题，那就是政策的混乱。当政府宣布小型股的投资限制时，投资人和企业根本不知道发生什么事。一些人怀疑这只是市场的传言，一些人则是扩大解释成禁止政府基金投资所有在国外注册的企业，没有人了解到底新规定会冲击到哪些公司。

政府的规定经常造成混乱的局面。在实施任何新政策前，事先与相关产业进行公开讨论，好让政府了解这些新规定所可能造成的实际影响，并让产业能有所准备，这样做有很困难吗？另外，新规定宣布前，能否有集中的沟通管道，以免政策都实施了，相关单位还是一人一把号，而大家还是雾煞煞。

最后，台湾判定公司规模大小的基础，还是以实收资本额来决定，这已是一项过时的标准。台湾是全球极少数规定以每股面额十元来计算股本的国家。一家好公司在经营一段时间后，会成长并累积大量的保留盈余或准备，这些在实收资本额里根本看不到，这类公司的股价通常会比较高，也拥有远高于其股本的市值。所以以实收资本额来定义公司的大小，根本没有意义。

就盈正案来说，政府以实收资本额来限制政府基金的投资，这表示，政府基金将把那些经营成功，甚至是部分次产业龙头，但股本却不够大的公司，统统列入投资黑名单中。(完)

--整理 曾祥进

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.