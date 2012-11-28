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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 10:02 BJT

澳洲经济指标总览--11月28日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月3日

(较前月) 9月 +0.5% +0.3%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日

商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日

(较上年同期) +3.7% +4.3%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 10月 +10.7 +14.5 12月6日

--全职 +18.7 +32.1

--兼职 -8 -17.7

失业率 5.4% 5.4%

就业参与率 65.1% 65.2%

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月7日

商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差14.56 逆差18.76

出口(较前月) -1% -3%

进口(较前月) -2% -1%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% 1月23日

(较上年同期) +2.0% +1.2%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5%

(较上年同期) +2.4% +2.0%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7%

(较上年同期) +2.6% +1.9%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 1月31日

出口物价(较前季) -6.4% +1.0% (完)

--整理 张若琪

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