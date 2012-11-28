〔OECD报告〕法国需采取结构性改革并减支,以使财政保持正轨

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,由于经济难以加快成长,法国明年将无法达成其公共赤字目标.该组织呼吁法国进行结构性改革并削减支出,以提振信心和增长.

OECD在最新经济展望报告中指出,2013年法国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将降至3.4%,但仍无法达到政府公布的3.0%目标.

OECD称,通过坚持财政纪律,法国总统奥朗德提高了信誉,但他所预计明年0.8%的经济成长率太过乐观,还需采取更多行动以使公共财政保持在正轨.

OECD将法国2013年经济增长预估从5月展望报告估计的1.2%下调至0.3%,并称2014年该国GDP料将扩张1.3%,也低于法国政府预估的成长2.0%.

"法国必须...启动全面的财政整固中期战略,削减支出并进行结构性改革,来增强信心并提升竞争力和成长率."OECD在报告中指出.

"实施涵盖教育、产品和劳动力市场的广泛结构性改革,将有助维持信心并增强法国的经济前景."OECD指出.

该组织还强调,减赤计划太过强调增税,尤其是针对企业和富人,最终有可能得采取进一步撙节措施.

"尽管加税可能较易实施,且较不会引发可能令金融市场紧张的社会动乱,但最终还是必须要控制公共支出."报告称.(完)