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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 10:17 BJT

〔标题新闻〕韩国12月大型企业信心降至近四年低位,因担心韩元升值削弱海外销售获利--FKI调查

注: FKI为韩国工业联盟(Federation of Korean Industries)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N098038]

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