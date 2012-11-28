〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月底效应尚未显现

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北11月28日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳在区间内,今日有67亿台币台电公司债交割,不过整体供需状况平稳,月底效应还不明显.
交易商认为,虽然央行维持适度宽松政策,不过在没有调降重贴现率的前提下,RP利率要再向下的空间不大,再加上适逢月底,公债RP利率区间下缘有可能在0.70%关卡止步.
"我们毕竟还是资金需求方,利率压不下去."一证券商交易员说.
另一大型证券商交易员则表示,本周承做的都直接跨月,利率则维持现有水准不变,预计月底的效应轻微.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,大区间则在0.70-0.73%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,大区间则在0.80-0.84%.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周五30亿台币的台电公司债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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