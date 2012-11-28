〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月底效应尚未显现

路透台北11月28日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳在区间内,今日有67亿台币台电公司债交割,不过整体供需状况平稳,月底效应还不明显.

交易商认为,虽然央行维持适度宽松政策,不过在没有调降重贴现率的前提下,RP利率要再向下的空间不大,再加上适逢月底,公债RP利率区间下缘有可能在0.70%关卡止步.

"我们毕竟还是资金需求方,利率压不下去."一证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则表示,本周承做的都直接跨月,利率则维持现有水准不变,预计月底的效应轻微.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,大区间则在0.70-0.73%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,大区间则在0.80-0.84%.

交易商指出,本周紧缩因素尚有周五30亿台币的台电公司债交割.(完)