〔OECD报告〕俄罗斯明年或需收紧货币政策,对经济增长前景相对乐观

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,俄罗斯明年或需升息并收紧放款规则以压制通货膨胀.

"2013年可能将需进一步收紧规则,以在采取更正式的通胀目标体系前建立信誉,"OECD在经济展望报告称.

俄罗斯正逐渐由以卢布汇率为指标的政策体系迈向以通胀为目标的体系,后者涉及收紧对利率的控制和官方通胀目标将扮演更重要角色.

通胀水准升破俄罗斯央行为2012年设定的5-6%目标,致使央行9月时上调政策利率25个基点,不过近来通胀缓和已使短期内近一步升息的压力减低.

OECD指出,尽管通胀偏高主要是因作物欠收且管制价格的调升推迟,但核心通胀也上升,暗示物价压力正蔓延至其他领域.

该组织预测,俄罗斯2013年消费者通胀均值料从2012年的5%升至6.4%.但OECD预测2014年通胀将慢慢朝向央行政策目标4-5%回落.

尽管部分经济分析师担心,收紧货币政策将使已然放缓的经济雪上加霜,OECD对俄罗斯的经济增长前景相对乐观.

OECD预期2013年俄罗斯国内生产总值(GDP)成长率将从今年的3.4%反弹至3.8%,2014年料增至4.1%.该组织并预计油价上升,欧债危机导致的阻力缓和,而低失业率和实质薪资上升将带动国内消费成长.

然而OECD担心,俄罗斯总统普京选举时承诺政府加大支出,长期而言将造成经济过热.(完)