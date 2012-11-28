〔OECD报告〕日本央行应该保持宽松政策直至达到1%的通胀率

路透东京11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,日本央行应该扩大其量化宽松政策并维持利率在实质为零的状态,直到通胀率达到1%,如此才能协助日本经济脱离挥之不去的通缩.

其表示,日本经济将强劲到足以承受政府实施调高消费税的计划,政府也不能推迟进一步改善公共财政的举措.

OECD资深经济学家Randall Jones在东京电话会议上对记者表示,"我们将建议日本央行维持其政策,直到真的达到1%的通胀率."

"在金融危机前,日本有一些通胀.日本应该能够马上再度达到通胀."

OECD报告表示,明年日本扣除生鲜食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)料将下降0.4%,因有通缩压力,2014年则可望上扬1.3%.

Jones表示,OECD预估日本2013年国内生产总值(GDP)将扩张0.7%,低于前次预估的成长2.0%,因今年下半年出口剧减令经济承受压力.

OECD指出,日本经济在2014年料将成长0.8%.

Jones表示,经济前景足够强劲,使日本能够放手执行调高消费税的计划.政府计划在2014年将消费税从目前的5%调高至8%,然后在2015年再调高至10%.(完)