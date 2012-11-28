〔OECD报告〕日本央行应该保持宽松政策直至达到1%的通胀率

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,日本央行应该扩大其量化宽松政策并维持利率在实质为零的状态,直到通胀率达到1%,如此才能协助日本经济脱离挥之不去的通缩.
其表示,日本经济将强劲到足以承受政府实施调高消费税的计划,政府也不能推迟进一步改善公共财政的举措.
OECD资深经济学家Randall Jones在东京电话会议上对记者表示,"我们将建议日本央行维持其政策,直到真的达到1%的通胀率."
"在金融危机前,日本有一些通胀.日本应该能够马上再度达到通胀."
OECD报告表示,明年日本扣除生鲜食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)料将下降0.4%,因有通缩压力,2014年则可望上扬1.3%.
Jones表示,OECD预估日本2013年国内生产总值(GDP)将扩张0.7%,低于前次预估的成长2.0%,因今年下半年出口剧减令经济承受压力.
OECD指出,日本经济在2014年料将成长0.8%.
Jones表示,经济前景足够强劲,使日本能够放手执行调高消费税的计划.政府计划在2014年将消费税从目前的5%调高至8%,然后在2015年再调高至10%.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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