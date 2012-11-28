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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 10:43 BJT

〔日本债市〕公债期货触及九年半高位,受到美国财政隐忧的扶助

路透东京11月28日电---日本政府公债价格周三上涨,指标日债期货价格触及九年半高位,因美国解决财政悬崖预算危机的协商缺乏进展,而且,中国股市下跌亦提振日债.

指标10年期日债期货价格2JGBv1上涨0.16点至144.78,并短暂触及144.79,为2003年6月触及145.09以来的最高位.

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