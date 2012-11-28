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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 13:33 BJT

〔路透基点〕新疆正为哈密三塘湖煤炭区项目寻求200亿元人民币融资--RLPC

路透香港11月27日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,新疆维吾尔自治区正在为哈密三塘湖煤炭区项目寻求200亿元人民币的15年期银团贷款.

牵头行为国开行新疆维吾尔自治区分行.已有超过10家银行获邀参与联贷.

是项贷款案将透过新疆维吾尔自治区财政厅所设立的融资平台新疆国有资产经营投资有限责任公司担任借款方.

一位消息人士说,贷款案由采矿权提供担保.利率为中国人民银行基准利率的100%,贷款在三年的宽限期之后开始偿还.

根据当地媒体,哈密三塘湖煤矿区项目包括19座煤田,年产量预估达1.22亿吨.完工后将成为新疆最大的散装煤田.(完)

--编译 李婷仪;审校 石冠兰

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