更正:〔路透基点〕新疆正为哈密三塘湖煤炭区项目寻求200亿元人民币融资--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:正文最后一段译文有误,应为"整装煤田",而非"散装煤田")
路透香港11月27日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,新疆维吾尔自治区正在为哈密三塘湖煤炭区项目寻求200亿元人民币的15年期银团贷款.
牵头行为国开行新疆维吾尔自治区分行.已有超过10家银行获邀参与联贷.
是项贷款案将透过新疆维吾尔自治区财政厅所设立的融资平台新疆国有资产经营投资有限责任公司担任借款方.
一位消息人士说,贷款案由采矿权提供担保.利率为中国人民银行基准利率的100%,贷款在三年的宽限期之后开始偿还.
根据当地媒体,哈密三塘湖煤矿区项目包括19座煤田,年产量预估达1.22亿吨.完工后将成为新疆最大的整装煤田.(完)
--编译 李婷仪;审校 石冠兰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。