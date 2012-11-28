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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 14:21 BJT

〔韩国股市〕收低,外资了结近期获利

路透首尔11月28日电---韩国股市周三下跌,美国财政隐忧的不确定性导致风险胃纳减退,外资因而将近期获利了结.

钢铁制造商板块.KRXSTL全线下跌,浦项钢铁(005490.KS)挫低2.2%,东国制钢(001230.KS)下滑2.7%.

韩国综合股价指数.KS11收低0.65%,报1,912.78点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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