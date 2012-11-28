〔台湾债市〕101/9R发行前交易殖利率收低,空方挑战季线失利后回补

路透台北11月28日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周三收低,因美国公债价格上涨,且空方在昨日测试10年公债季线支撑失利后持续回补,令殖利率第二天收低.

交易商认为,台湾近期缺乏引导债市走向的变数,因此市场关注焦点还是落在欧洲债务及美国财政悬崖问题上,不过上述事件都必须花费相当长的时间才能解决.在资金宽松、基本面难见好转下,近期台债料将随欧美债务问题的发展浮沉,短线101/9R交易区间不脱在月线(1.1262%)与季线(1.1487%)间整理.

"欧美债务问题复杂难解,若有好消息反而是买点."一大型公股银行交易主管说.

另一证券商交易员则提及,10年公债殖利率在季线有支撑似乎是市场的共识.在中期走势仍偏多的趋势下,建议短线就在月线与季线间来回操作.

美国公债价格周二上涨,连升第二天,因华盛顿就避开财政危机的磋商缺乏进展,无法消除投资者忧虑,带动对美债的避险买需.指标10年期公债US10YT=RR价格上升7/32,收益率从周一尾盘的1.67%下跌至1.64%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

30 101/8 A01108=TWO -0.35 1.7005 1.7005-1.7005 0.50

20 101/7 A01107=TWO +0.50 1.5650 1.5650-1.5700 1.50

10 101/9R A01109R=TWO -0.74 1.1309 *1.1301-1.1350 220.50

5 101/6 A01106=TWO -0.20 0.8750 0.8726-0.8750 4.00

交易商偏多看待后市的依据,还来自于对冷券筹码相对稳定的观察.一银行交易主管就表示,部分实质买盘认为,当10年公债殖利率回到1.15%附近,就是相对有利的买点.

"有大型与中型的寿险,以及中型银行,都在这个位置建了不少冷券部位."他说.

另一证券交易员也表示,金融机构补券需求不低,尤其对存续期在10-20年间的冷券仍有买进意愿.在冷券筹码稳定度偏高的状况下,空方在101/9R的发挥空间料将不大.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 1.7005

20 101/7 A01107=TWO 1.5650

10 101/9 A01109=TWO 1.1291

5 101/6 A01106=TWO 0.8750

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)