〔台湾债市〕101/9R发行前交易殖利率收低,空方挑战季线失利后回补

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北11月28日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周三收低,因美国公债价格上涨,且空方在昨日测试10年公债季线支撑失利后持续回补,令殖利率第二天收低.
交易商认为,台湾近期缺乏引导债市走向的变数,因此市场关注焦点还是落在欧洲债务及美国财政悬崖问题上,不过上述事件都必须花费相当长的时间才能解决.在资金宽松、基本面难见好转下,近期台债料将随欧美债务问题的发展浮沉,短线101/9R交易区间不脱在月线(1.1262%)与季线(1.1487%)间整理.
"欧美债务问题复杂难解,若有好消息反而是买点."一大型公股银行交易主管说.
另一证券商交易员则提及,10年公债殖利率在季线有支撑似乎是市场的共识.在中期走势仍偏多的趋势下,建议短线就在月线与季线间来回操作.
美国公债价格周二上涨,连升第二天,因华盛顿就避开财政危机的磋商缺乏进展,无法消除投资者忧虑,带动对美债的避险买需.指标10年期公债US10YT=RR价格上升7/32,收益率从周一尾盘的1.67%下跌至1.64%.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
30 101/8 A01108=TWO -0.35 1.7005 1.7005-1.7005 0.50
20 101/7 A01107=TWO +0.50 1.5650 1.5650-1.5700 1.50
10 101/9R A01109R=TWO -0.74 1.1309 *1.1301-1.1350 220.50
5 101/6 A01106=TWO -0.20 0.8750 0.8726-0.8750 4.00
交易商偏多看待后市的依据,还来自于对冷券筹码相对稳定的观察.一银行交易主管就表示,部分实质买盘认为,当10年公债殖利率回到1.15%附近,就是相对有利的买点.
"有大型与中型的寿险,以及中型银行,都在这个位置建了不少冷券部位."他说.
另一证券交易员也表示,金融机构补券需求不低,尤其对存续期在10-20年间的冷券仍有买进意愿.在冷券筹码稳定度偏高的状况下,空方在101/9R的发挥空间料将不大.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 1.7005
20 101/7 A01107=TWO 1.5650
10 101/9 A01109=TWO 1.1291
5 101/6 A01106=TWO 0.8750
2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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