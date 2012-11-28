《路透碳点》政策改革团体将告美国环保署,要求执行运输设备碳排限制

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透华盛顿11月13日电---一政策改革团体计画周三发出一份通知,告知美国环境保护署其将提出一项诉讼,藉以强迫该署运用联邦法规来限制运输业的碳排放,并向该产业收取费用.
隶属于纽约大学法学院的Institute for Policy Integrity表示,其之所以采取行动是因为美国燃油效率标准还不够严格.
该团体已经向美国环保署长杰克逊(Lisa Jackson)递交正式请愿,要求她提出并采行能够设立排放交易制度的法规,藉以限制用于车辆及航空设备的的碳排放.
该团体指出,一套完整的限制/交易制度将设定强制性限制以及每吨碳排放的价格,其效力将大过美国总统奥巴马政府所采用的燃油效率标准;目前燃油效率标准的规定是,要求新车需在2025年之前达到平均每加仑行驶54.5英哩.
"过去四年,环保署已经推动多项监管法规以降低造成气候变迁的温室气体排放.但这都不如设定排放限制来得完整且具成本效益,"该团体在一份声明中表示.
能源分析师预期,在奥巴马连任成功之后,众多环保团体将对环境监管机构发动连串诉讼,他们希望环保署采取更强硬行动,而环保署也料将面临受管辖团体的法律挑战.
Institute for Policy Integrity主管Michael Livermore向路透表示,若环保署持续"按兵不动",并延后执行新的污染法规,他预期其他团体也将采取法律行动.
该团体指出,近期超级飓风桑迪肆虐美国东岸的灾情,突显出环保署加速行动来降低碳排放的必要性.
Institute for Policy Integrity要求环保署采取以下行动:
--认定车辆及航空设备所排放的温室气体损及公众福祉.
--提出以炼油业者为主要对象的"上游"限制/交易制度.
--与联邦航空管理局(FAA)共同提出规定来将航空设备用的燃料纳入限制/交易制度.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
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