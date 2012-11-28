《路透碳点》政策改革团体将告美国环保署,要求执行运输设备碳排限制

路透华盛顿11月13日电---一政策改革团体计画周三发出一份通知,告知美国环境保护署其将提出一项诉讼,藉以强迫该署运用联邦法规来限制运输业的碳排放,并向该产业收取费用.

隶属于纽约大学法学院的Institute for Policy Integrity表示,其之所以采取行动是因为美国燃油效率标准还不够严格.

该团体已经向美国环保署长杰克逊(Lisa Jackson)递交正式请愿,要求她提出并采行能够设立排放交易制度的法规,藉以限制用于车辆及航空设备的的碳排放.

该团体指出,一套完整的限制/交易制度将设定强制性限制以及每吨碳排放的价格,其效力将大过美国总统奥巴马政府所采用的燃油效率标准;目前燃油效率标准的规定是,要求新车需在2025年之前达到平均每加仑行驶54.5英哩.

"过去四年,环保署已经推动多项监管法规以降低造成气候变迁的温室气体排放.但这都不如设定排放限制来得完整且具成本效益,"该团体在一份声明中表示.

能源分析师预期,在奥巴马连任成功之后,众多环保团体将对环境监管机构发动连串诉讼,他们希望环保署采取更强硬行动,而环保署也料将面临受管辖团体的法律挑战.

Institute for Policy Integrity主管Michael Livermore向路透表示,若环保署持续"按兵不动",并延后执行新的污染法规,他预期其他团体也将采取法律行动.

该团体指出,近期超级飓风桑迪肆虐美国东岸的灾情,突显出环保署加速行动来降低碳排放的必要性.

Institute for Policy Integrity要求环保署采取以下行动:

--认定车辆及航空设备所排放的温室气体损及公众福祉.

--提出以炼油业者为主要对象的"上游"限制/交易制度.

--与联邦航空管理局(FAA)共同提出规定来将航空设备用的燃料纳入限制/交易制度.(完)