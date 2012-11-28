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市场报道 | 2012年 11月 28日 星期三 14:30 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下档浮现买气,1.3000料有阻力

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* 欧元/美元压回至1.2924美元后,买气回笼

* 1.2900-10下方料有停止单

* 另一道买单聚集水准在1.2875附近

* 在升向1.3000及其上方料有沉重反压

* 欧元/日圆走弱,受东京卖盘及106.00下方停止单打压.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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