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市场报道 | 2012年 11月 28日 星期三 15:16 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:美国财政问题疑虑盖过希腊债务协议利多

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* 欧元/美元跌0.2%,美元/日圆跌0.4%,欧元/日圆跌0.7%,澳元/美元持平

* 日圆全线上扬,亚洲股市走软,沪综指在2,000点下方续跌

* 美元/日圆目前在82.00上方阻力沉重,在81.50的买气仍强劲

* 欧元/美元走低,在1.2900-10下方有停止单

* 今日将公布西班牙零售销售、美国新屋销售、美联储褐皮书报告.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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