〔东京汇市〕日圆跳涨欧元下滑,受美国财政及希腊债务疑虑牵动

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 日圆兑美元及欧元上涨
* 欧元支撑位在55日移动均线切入位1.2918美元
* 部分人士认为日圆长期下跌趋势未改
路透东京11月28日电---日圆周三劲升,欧元兑美元则在亚洲时段脱离上日触及的一个月高点,市场对希腊新债务目标的舒缓心情,转为对美国即将出现的财政危机的不安情绪.
美国国会周二在就税收和支出问题达成妥协的道路上取得稍许进展,然而距达成实质性协议避免年末"财政悬崖"的发生,仍有相当远的距离,尽管企业界要求采取行动的压力不断增大.[ID:nSB2117977]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。