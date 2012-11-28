〔东京汇市〕日圆跳涨欧元下滑,受美国财政及希腊债务疑虑牵动

* 日圆兑美元及欧元上涨

* 欧元支撑位在55日移动均线切入位1.2918美元

* 部分人士认为日圆长期下跌趋势未改

路透东京11月28日电---日圆周三劲升,欧元兑美元则在亚洲时段脱离上日触及的一个月高点,市场对希腊新债务目标的舒缓心情,转为对美国即将出现的财政危机的不安情绪.

美国国会周二在就税收和支出问题达成妥协的道路上取得稍许进展,然而距达成实质性协议避免年末"财政悬崖"的发生,仍有相当远的距离,尽管企业界要求采取行动的压力不断增大.[ID:nSB2117977]