《台湾新债预测》台化标售10年公司债,利率料落在1.49-1.51%

路透台北11月28日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周四将招标七年及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.35-1.37%、1.49-1.51%.

承销商表示,本次台化预计发行公司债的额度为50亿台币,筹码相对较少,若依据日前台积电(2330.TW)公司债标售结果以及手续费等因素纳入考量,应该会比台积电同年期券的得标利率略高.

据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对七年期最低预估在1.34%,最高在1.40%;10年期最低预估在1.48%,最高在1.53%.

台化将在周四上午标售公司债,预计发行七年期25亿、10年期25亿台币,各有50%的增减幅度.结果会在投标截止后三日内宣布结果,并预订在明年1月底发行.

台积电甫于周一宣布七年期无担保公司债以1.35%定价,首次标售的10年期则以1.49%定价.[ID:nST0579133]

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-".(完)

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