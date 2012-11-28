《台湾新债预测》台化标售10年公司债,利率料落在1.49-1.51%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北11月28日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周四将招标七年及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.35-1.37%、1.49-1.51%.
承销商表示,本次台化预计发行公司债的额度为50亿台币,筹码相对较少,若依据日前台积电(2330.TW)公司债标售结果以及手续费等因素纳入考量,应该会比台积电同年期券的得标利率略高.
据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对七年期最低预估在1.34%,最高在1.40%;10年期最低预估在1.48%,最高在1.53%.
台化将在周四上午标售公司债,预计发行七年期25亿、10年期25亿台币,各有50%的增减幅度.结果会在投标截止后三日内宣布结果,并预订在明年1月底发行.
台积电甫于周一宣布七年期无担保公司债以1.35%定价,首次标售的10年期则以1.49%定价.[ID:nST0579133]
台塑集团为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-".(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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