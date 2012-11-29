更正:《Russell专栏》澳洲资源报告透露其大宗商品荣景的喜与忧

(更正:正文第二段译文有误,应为"六个月前",而非"前六个月")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李婷仪/张若琪

路透澳洲朗契斯顿11月28日电---澳洲资源荣景之所以远未结束的理由,以及为何其长期可持续性被人打上问号的原因,从最新的官方数据中均可见一斑.

首先,好消息是,澳洲资源和能源经济局表示,截至10月底止,澳洲获得投资承诺的项目增加至2,684亿澳元的纪录高位,高于六个月前的2,608亿澳元.

但光凭这个数据,应不足以驱散澳洲大宗商品荣景已经走到尽头的疑虑.这股荣景帮助澳洲经济连续21年增长,并带领澳洲挺过2008年全球衰退及2001年科技泡沫破裂.

现在,来看看比较不好的消息吧:这些投资严重偏向液化天然气(LNG)工厂,这是一个成本正大幅攀升的板块,而且获利能力也面临威胁,因为买家力图打破LNG和石油之间的价格关连,这可能会推低LNG价格.

在整体已获投资承诺的项目中,LNG工厂占了1,949亿澳元,接下来依序是铁矿石的262亿澳元、基础建设的246亿澳元、以及煤炭项目微薄的143亿澳元.

不论是铁矿石或煤炭,前景均因主要买家中国的成长率放慢而显得较不确定.中国正在努力把经济火车头转为更偏向由消费需求带动,并降低对出口及固定资产投资的依赖.

虽然这并不影响已获承诺的投资项目,但是那些尚待获批的合资项目被推迟或搁置的可能性却因而增加.

澳洲资源和能源经济局确认,已列入可行阶段的投资项目有2,918亿澳元.意谓着这些项目已完成初期研究,支持进一步的开发工作.

换言之,这些项目是企业愿意推动的,假设市场需求、资本支出及融资等经济条件可以到位的话.

而这里就蕴含着未来商品荣景的一些问题.

在通过可行阶段的投资项目中,LNG、天然气及其他石油项目仍以1,045亿澳元占据最大份额,名列第二的则是煤炭的757亿澳元,而铁矿石及基础建设则相差无几,分别为449亿澳元、447亿澳元.

由于多数基础建设支出是用于出口煤炭的铁路和港口,一旦当前LNG支出的项目完成,显然这部分可能将是推动资源投资的力量.

煤炭方面问题多多,这个领域的项目最可能遭遇取消、削减规模或延后.

那是因为中国对煤炭的偏好可能不如预期的大,而且有许多其他供应者也等在那边准备插上一脚.

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澳洲矿业资本支出相关图表请点选

(link.reuters.com/cah58s)

澳洲资源项目支出相关图表请点选

(link.reuters.com/nun34t)

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由于劳工成本高,需要建设的铁路极长,还有多个港口要盖,澳洲煤炭项目在全球成本曲线居于上半段,甚至是前四分之一高.

在Galilee煤矿区尤然,当地有几项计划中的重大项目,包括亿万富豪Clive Palmer的Waratah Coal所开发的China First合资计画,和Adani的Carmichael矿.

虽然目前研判这些项目是否会束之高阁还太早,但那样的风险正在升高,而对于那些参与企业所擘画充满壮志的时间表,煤炭行业高管和合约商私下的质疑声浪愈来愈高.

即便是LNG项目,可能也无法从可行阶段进展到承诺阶段,其中据信最岌岌可危的是皇家荷兰/壳牌和中国石油合资240亿澳元的Arrow LNG项目.

澳洲资源和能源经济局划归为第三类的项目,是处于公开宣布阶段,也就是说,企业已表态他们计划要进行,但尚未开始认真发展.

根据资源和能源经济局,这些项目的总规模可能介于910亿至1,330亿澳元,但目前许多可能会打个折扣,至少要到发展至可行阶段才知道.

由于勘查成本急剧扩大,许多项目可能根本无法进展到下一阶段.根据资源和能源经济局,未开发地区每米探钻平均成本从2003-04年的151澳元跳增至2011-12年的345澳元.

该局报告呈现的是,尽管澳洲资源荣景未来还有几年,但之后的情势确定性已大减,多要取决于煤炭前景是否改善,且还得较稳固的LNG和铁矿石前景要维持下去才行.(完)