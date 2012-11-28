版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 15:36 BJT

〔金属期市〕伦铜走跌,美国财政悬崖疑虑复燃

路透新加坡11月28日电---伦铜周三下滑,从上日触及的三周高点回落,因对于美国财政悬崖的忧虑重新浮现,但中国经济复苏迹象支撑价格.

投资人的疑虑增温,因美国参议院民主党领袖里德周二表示,他对民主共和两党议员围绕财政悬崖的磋商"几无进展"感到失望.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐