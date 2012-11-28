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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 16:21 BJT

《汇市简讯》央行买盘可能阻挫投机客做空欧元/美元

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* 欧元/美元在1.2920下方料有主权买家进场

* 亚洲盘时仅窄幅波动(区间约在1.2910-40).投机客从昨天起做空

* 股市在中国股市带头下走低,显示美元可能仍获青睐

* 1.2950上方有少量停止单,1.2900下方有较大的商品交易顾问(CTA)停止单,企业买单挂在1.2880

* 100小时移动均线切入位在1.2935、200小时移动均线切入位在1.2960. (完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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