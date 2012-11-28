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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 17:15 BJT

〔台湾债市〕101/9R期10年公债中,证券业买超13亿台币

路透台北11月28日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债101/9RA01109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 5.50 18.00 -12.50

票券业 1.50 2.00 -0.50

证券业 27.50 14.50 +13.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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