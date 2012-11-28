〔台湾货币市场〕短率大致平稳,外商银水位下降为月底资金投入变数(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增拆款及超额准备最新数字)
* 外商银因交割、投入股市走钱
* 月底紧缩因素开始作用
记者 高洁如
路透台北11月28日电---台湾银行间短率周三大致仍相当平稳.尽管外商银行因国库券交割后,资金陆续投入股市而令水位下降,不过整体资金供给仍足以供应需求,短率变化不大.
交易人士表示,一向以充裕游资供给台币资金的外商银行近期水位明显减少,除了因上日交割300亿台币国库券之外,近期外资累积多日的买超台股,也令外商银行资金活水未如以往充沛,也对月底前的资金环境投入变数.
"新拆入的钱没有很好找,要多打几通电话,"一位小型银行资金调度人士表示,利率方面长天期的拆款略见上扬1基点,幅度尚小.
也有外商银行交易员认为,虽然月底仍有部分银行因内部风控无法承做拆出,不过以目前仍算平稳宽裕的资金水位来看,即便月底的短率爬升,幅度预料也会很有限.
一位本地银行交易员也指出,不少银行近期转为拆入开始回补积数,虽然银行累计数字仍为负数,但部分银行预期月底将有资金挹注,因此倒也不急着回补,预期资金水位不致波动太大.
周三外资在台股虽微幅卖超0.17亿台币,但先前已连续四天买超,金额累计达296.86亿台币.
台湾央行周一代财政部标售的273天期国库券,决标贴现率为0.65%[ID:nST0579855]本期券100%由银行得标,市场猜测其中均为外商银行得标.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,同上日.今日区间在0.295-0.46%,亦同于上日.
一周(2-7天)拆款高位稍有走高,今日区间落在0.388-0.49%;上日在0.388-0.47%.
**短票利率持稳**
票券商表示,尽管银行间的资金稍少,不过无碍票券商调度资金.他们也预期,周五为本月最后一个交易日,利率应能持平不变.
一个月短票成交利率主要在0.77%,少部分成交在0.78%.
台湾央行今日共发行2,900亿台币存单,若相较存单到期金额3,042亿,存单发行余额增减142亿.[TW/MMTCN]
拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为负54亿台币;累计超额准备为负521亿台币,加计前期1%的超额准备为385亿台币.
**公债RP利率稳于区间**
公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间内,今日有67亿台币台电公司债交割,不过整体供需状况平稳,月底效应还不明显.
交易商认为,虽然央行维持适度宽松政策,不过在没有调降重贴现率的前提下,RP利率要再向下的空间不大,再加上适逢月底,公债RP利率区间下缘有可能在0.70%关卡止步.
"我们毕竟还是资金需求方,利率压不下去."一证券商交易员说.
另一大型证券商交易员则表示,本周承做的都直接跨月,利率则维持现有水准不变,预计月底的效应轻微.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,大区间则在0.70-0.73%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,大区间则在0.80-0.84%.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周五30亿台币的台电公司债交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 张喜良/杨淑祯
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