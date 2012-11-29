(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,外商银水位下降为月底资金投入变数

* 外商银因交割、投入股市走钱

* 月底紧缩因素开始作用

记者 高洁如

路透台北11月28日电---台湾银行间短率周三大致仍相当平稳.尽管外商银行因国库券交割后,资金陆续投入股市而令水位下降,不过整体资金供给仍足以供应需求,短率变化不大.

交易人士表示,一向以充裕游资供给台币资金的外商银行近期水位明显减少,除了因上日交割300亿台币国库券之外,近期外资累积多日的买超台股,也令外商银行资金活水未如以往充沛,也对月底前的资金环境投入变数.

"新拆入的钱没有很好找,要多打几通电话,"一位小型银行资金调度人士表示,利率方面长天期的拆款略见上扬1基点,幅度尚小.

也有外商银行交易员认为,虽然月底仍有部分银行因内部风控无法承做拆出,不过以目前仍算平稳宽裕的资金水位来看,即便月底的短率爬升,幅度预料也会很有限.

一位本地银行交易员也指出,不少银行近期转为拆入开始回补积数,虽然银行累计数字仍为负数,但部分银行预期月底将有资金挹注,因此倒也不急着回补,预期资金水位不致波动太大.

周三外资在台股虽微幅卖超0.17亿台币,但先前已连续四天买超,金额累计达296.86亿台币.

台湾央行周一代财政部标售的273天期国库券,决标贴现率为0.65%[ID:nST0579855]本期券100%由银行得标,市场猜测其中均为外商银行得标.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,同上日.今日区间在0.295-0.46%,亦同于上日.

一周(2-7天)拆款高位稍有走高,今日区间落在0.388-0.49%;上日在0.388-0.47%.

**短票利率持稳**

票券商表示,尽管银行间的资金稍少,不过无碍票券商调度资金.他们也预期,周五为本月最后一个交易日,利率应能持平不变.

一个月短票成交利率主要在0.77%,少部分成交在0.78%.

台湾央行今日共发行2,900亿台币存单,若相较存单到期金额3,042亿,存单发行余额增减142亿.[TW/MMTCN]

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为负54亿台币;累计超额准备为负521亿台币,加计前期1%的超额准备为385亿台币.

**公债RP利率稳于区间**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间内,今日有67亿台币台电公司债交割,不过整体供需状况平稳,月底效应还不明显.

交易商认为,虽然央行维持适度宽松政策,不过在没有调降重贴现率的前提下,RP利率要再向下的空间不大,再加上适逢月底,公债RP利率区间下缘有可能在0.70%关卡止步.

"我们毕竟还是资金需求方,利率压不下去."一证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则表示,本周承做的都直接跨月,利率则维持现有水准不变,预计月底的效应轻微.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,大区间则在0.70-0.73%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,大区间则在0.80-0.84%.

交易商指出,本周紧缩因素尚有周五30亿台币的台电公司债交割.(完)