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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 18:25 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,美国财政危机令其承压

路透新加坡11月28日电---马来西亚棕榈油期货周三连续第二日下跌,市场担心美国财政危机可能打击全球经济成长及大宗商品的需求.

棕榈油价格周二曾触及将近一周来的最高,因欧洲达成希腊减债协议让投资人松了一口气.不过,美国预算协商缺乏进展,加上预期马来西亚棕榈油库存本月可能触及纪录高位,使得棕榈油价格陷入窄幅波动.

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