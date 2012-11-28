〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,美国财政危机令其承压

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡11月28日电---马来西亚棕榈油期货周三连续第二日下跌,市场担心美国财政危机可能打击全球经济成长及大宗商品的需求.
棕榈油价格周二曾触及将近一周来的最高,因欧洲达成希腊减债协议让投资人松了一口气.不过,美国预算协商缺乏进展,加上预期马来西亚棕榈油库存本月可能触及纪录高位,使得棕榈油价格陷入窄幅波动.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。