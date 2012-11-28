〔东南亚股市〕菲律宾股市在GDP数据带动下续冲新高,印尼表现落后

路透曼谷11月28日电---菲律宾股市周三收在纪录高点,大型股买气旺,因此前公布的第三季国内生产总值(GDP)成长幅度优于预期;印尼股市则是连续第二个交易日下跌,市场人士了结近期上涨个股的获利.

菲律宾股市.PSI收涨0.9%至5,633.72点,连续第四个交易日创新高.菲律宾经济9月当季成长7.1%,增幅高于预期,反应内需及政府支出强劲.

"尽管全球带来的阻力重重,但菲律宾今年表现亮丽.多数亚洲国家在第三季面临困境,但菲律宾的GDP扩张幅度却创下2010年以来最高,"汇丰控股在一份报告中指出.

"这有很大部分是因为决策者适时采取措施来因应预期中的中国及欧元区需求放缓,同时也反映出服务导向经济的本质,"汇丰指出.

在震荡走势下,印尼股市.JKSE收低0.8%,创下逾三周来最低收位,受PT Astra International Tbk (ASII.JK)大跌5%影响.

印尼消费指标股PT Astra International Tbk上周上涨近2%,而整体印尼市场上周则是下跌0.05%.

1047GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3011.77 -0.14 +0.00 +13.81 2646.35

马来西亚 .KLSE 1606.52 8.35 +0.52 +4.95 1530.73

泰国 .SETI 1299.94 2.91 +0.22 +26.78 1025.32

印尼 .JKSE 4304.82 -32.69 -0.75 +12.63 3821.99

菲律宾 .PSI 5633.72 47.27 +0.85 +28.86 4371.96

越南 .VNI 375.79 -1.10 -0.29 +6.90 351.55

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(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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