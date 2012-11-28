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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 19:06 BJT

〔欧洲政经〕欧元区各国央行可能会将持有的希腊债务转仓展期--文件

路透布鲁塞尔11月28日电---根据路透取得的一份文件,欧元区各国央行可能会决定对持有的希腊债务展期,使各国政府2016年之前需要提供给希腊的贷款减少56亿欧元.

本周欧元区财政部长会议的文件指出,此举将会使得贷款金额从76亿欧元降至20亿欧元.

欧元区国家、欧洲央行及国际货币组织等国际金主周二稍早达成缩减希腊债务计画协议,希腊债务相当于国内生产比重料将在2022年降至110%.

这将远低于明年料达到的近190%.

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