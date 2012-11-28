〔希腊金融〕倾向债务回购采自愿性质,价格尚未敲定--消息人士

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透雅典11月28日电---希腊一名要求匿名的高阶财政部官员周三向路透表示,希腊已经聘请德意志银行(DBKGn.DE)及摩根士丹利(MS.N)来执行自愿性债务回购.
"目前我们倾向债务回购采自愿性质,"该名官员表示,"我们希望下周初、可能是在周一发出回购邀请,"他补充道.
欧元区各国财整及国际货币基金组织本周稍早同意在12月中旬执行回购,这是让希腊债务得以为继的措施之一.
该名官员表示,希腊尚未就从民间持有人回购债券的价格作出决定.
自周二宣布该计画后,希腊银行业者将被迫配合债务回购的疑虑使银行股价重挫.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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