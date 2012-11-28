〔希腊金融〕倾向债务回购采自愿性质,价格尚未敲定--消息人士

路透雅典11月28日电---希腊一名要求匿名的高阶财政部官员周三向路透表示,希腊已经聘请德意志银行(DBKGn.DE)及摩根士丹利(MS.N)来执行自愿性债务回购.

"目前我们倾向债务回购采自愿性质,"该名官员表示,"我们希望下周初、可能是在周一发出回购邀请,"他补充道.

欧元区各国财整及国际货币基金组织本周稍早同意在12月中旬执行回购,这是让希腊债务得以为继的措施之一.

该名官员表示,希腊尚未就从民间持有人回购债券的价格作出决定.

自周二宣布该计画后,希腊银行业者将被迫配合债务回购的疑虑使银行股价重挫.(完)