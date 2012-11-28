〔伦敦美债〕公债价格上扬,受美国预算谈判僵局疑虑支撑

"里德暗示,目前缺乏进展,因此....市场轧升,而且两年期公债标售情况也因财政悬崖疑虑而表现不错.买气维持不坠,"一交易员称.

10年期美债价格上涨4/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.62%,较周二纽约尾盘下跌2个基点,公债期货TYv1最新上涨7/32,报133-30/32.

一日系银行投资经理表示,若达成协议化解财政悬崖,公债收益率料将上扬,但维持收益率涨势的潜力取决于协议内容.

他表示,如果协议只是换取时间,把财政悬崖推后三至六个月或者一年,围绕政治僵局的担忧可能无法消除.若果真如此,10年债收益率的上涨可能是暂时性的,买家可能在1.9%附近的水平入手.