〔伦敦美债〕公债价格上扬,受美国预算谈判僵局疑虑支撑

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦11月28日电---美国公债价格周三上扬,市场忧心美国财政悬崖相关谈判缺乏进展恐冲击脆弱的经济复苏,令债市获得支撑.
美债延续上日尾盘涨势;美国参议院民主党领袖里德上日表示,他对两党议员谈判没有太大进展感到失望,这番言论引发美债尾盘走强.
"里德暗示,目前缺乏进展,因此....市场轧升,而且两年期公债标售情况也因财政悬崖疑虑而表现不错.买气维持不坠,"一交易员称.
10年期美债价格上涨4/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.62%,较周二纽约尾盘下跌2个基点,公债期货TYv1最新上涨7/32,报133-30/32.
一日系银行投资经理表示,若达成协议化解财政悬崖,公债收益率料将上扬,但维持收益率涨势的潜力取决于协议内容.
他表示,如果协议只是换取时间,把财政悬崖推后三至六个月或者一年,围绕政治僵局的担忧可能无法消除.若果真如此,10年债收益率的上涨可能是暂时性的,买家可能在1.9%附近的水平入手.
该经理并称,如果就长期减赤达成协议,公债收益率的涨势可能会更加持久.
交易商周三亦将关注稍晚标售350亿美元五年期公债,多数人预期将有强劲买需.
五年期新债收益率US5YT=RR在发行前交易(when-issued)市场报0.65%,现券五年期公债收益率在次级市场报0.64%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。