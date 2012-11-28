〔美国数据〕11月23日止当周抵押贷款申请下跌,购屋贷款扩增--MBA

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透纽约11月28日电---周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请下滑,不过购屋抵押贷款连续第四周上升.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,11月23日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌0.9%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数下滑1.5%.但购房抵押贷款申请指数则升高2.6%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.
再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于81%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.53%,较前一周的3.54%下滑1个基点,使其更为接近纪录低点.
据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。