〔美国数据〕11月23日止当周抵押贷款申请下跌,购屋贷款扩增--MBA

路透纽约11月28日电---周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请下滑,不过购屋抵押贷款连续第四周上升.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,11月23日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌0.9%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数下滑1.5%.但购房抵押贷款申请指数则升高2.6%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.

再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于81%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.53%,较前一周的3.54%下滑1个基点,使其更为接近纪录低点.

据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)