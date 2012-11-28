〔国际油市〕航煤裂解价差下跌,因日本出口增加

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡11月28日电---亚洲航煤裂解价差周三持续下滑,因日本炼厂产量小幅增加,日本航煤出口扩大.
路透数据显示,12月航煤裂解价差下跌0.27美元,较迪拜原油每桶高出18.35美元.
日本石油连盟会最新数据显示,日本11月24日止当周出口179,147千升(113万桶),较前一周增加近15%.
日本平均炼厂开工率上周亦升至72.1%,前一周为70.4%.
柴油裂解价差亦小跌,尽管印尼炼厂进行维修.
业界消息人士称,印尼国有石油公司Pertamina最大炼厂局部关闭,进行预定维修,可能持续一个月.
合约谈判方面,一消息人士称,S-Oil仍在洽谈10ppm含硫柴油合约.但部分交易商表示,S-Oil可能已经与至少一两家公司敲定合约,价格为较新指标新加坡报价每桶升水1.10-1.20美元.
交易商称,伊拉克State Oil Marketing Organisation (SOMO)已敲定一项合约交易,将向维多及BP买进高达109.7万吨柴油,明年交运.
交易商并指出,该公司已经同意每桶交运报价较中东报价升水7.99美元.
新加坡今日未见现货交易.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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