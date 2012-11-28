〔国际油市〕航煤裂解价差下跌,因日本出口增加

路透新加坡11月28日电---亚洲航煤裂解价差周三持续下滑,因日本炼厂产量小幅增加,日本航煤出口扩大.

路透数据显示,12月航煤裂解价差下跌0.27美元,较迪拜原油每桶高出18.35美元.

日本石油连盟会最新数据显示,日本11月24日止当周出口179,147千升(113万桶),较前一周增加近15%.

日本平均炼厂开工率上周亦升至72.1%,前一周为70.4%.

柴油裂解价差亦小跌,尽管印尼炼厂进行维修.

业界消息人士称,印尼国有石油公司Pertamina最大炼厂局部关闭,进行预定维修,可能持续一个月.

合约谈判方面,一消息人士称,S-Oil仍在洽谈10ppm含硫柴油合约.但部分交易商表示,S-Oil可能已经与至少一两家公司敲定合约,价格为较新指标新加坡报价每桶升水1.10-1.20美元.

交易商称,伊拉克State Oil Marketing Organisation (SOMO)已敲定一项合约交易,将向维多及BP买进高达109.7万吨柴油,明年交运.

交易商并指出,该公司已经同意每桶交运报价较中东报价升水7.99美元.

新加坡今日未见现货交易.(完)