〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差跌至一周低点,供给过剩疑虑犹存

路透新加坡11月28日电---亚洲燃料油市场周三走疲,现货价差折价扩大至一周低点,因区域供给过剩的疑虑挥之不去.

180-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水3.75美元,380-cst燃料油较新加坡现货报价折价1.55美元,根据路透估算,双双创下11月21日以来低点.

燃料油近月跨月正价差亦走阔,本周稍早曾小幅回升.12月/1月合约在亚洲收盘时收报每吨负4.00美元,较上个交易日下跌0.63美元.

韩国Western Power买进6万吨运抵平泽的高硫燃料油,其所支付的价格偏低,反映出当前市况不振.

能源产业消息人士指出,Western Power以每吨660.80美元从三星买进3万吨,从维多买进另外的3万吨,价格为较新加坡现货报价每吨溢价25.80美元.

上述报价含成本及运费(C&F).

韩国各电力公司今年冬季扩大采购,因该国23座核反应堆中有七座目前停机.今年冬天韩国天候亦料比以往更为严峻.

日本方面,在天候渐趋严寒之际,燃料油库存正逐渐下滑.石油连盟数据显示,11月24日当周低硫C型燃料油库存下滑9%至83万千升.

数据显示,当周高硫C型燃料油库存亦下滑1.5%至149万千升.

根据路透估算,12月燃料油裂解价差扩大0.20美元至每桶较迪拜原油折价11.49美元.

壳牌出售4万吨12月15-19日装运的380-cst船货给BP,每吨较12月下半月报价折价2.00美元,相当于较新加坡现货报价折价约1.45美元.

BB Energy出售4万吨12月24-28日装运的380-cst船货给SK Energy,每吨较新加坡现货报价折价约2.50美元.(完)