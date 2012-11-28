〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差跌至一周低点,供给过剩疑虑犹存

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡11月28日电---亚洲燃料油市场周三走疲,现货价差折价扩大至一周低点,因区域供给过剩的疑虑挥之不去.
180-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水3.75美元,380-cst燃料油较新加坡现货报价折价1.55美元,根据路透估算,双双创下11月21日以来低点.
燃料油近月跨月正价差亦走阔,本周稍早曾小幅回升.12月/1月合约在亚洲收盘时收报每吨负4.00美元,较上个交易日下跌0.63美元.
韩国Western Power买进6万吨运抵平泽的高硫燃料油,其所支付的价格偏低,反映出当前市况不振.
能源产业消息人士指出,Western Power以每吨660.80美元从三星买进3万吨,从维多买进另外的3万吨,价格为较新加坡现货报价每吨溢价25.80美元.
上述报价含成本及运费(C&F).
韩国各电力公司今年冬季扩大采购,因该国23座核反应堆中有七座目前停机.今年冬天韩国天候亦料比以往更为严峻.
日本方面,在天候渐趋严寒之际,燃料油库存正逐渐下滑.石油连盟数据显示,11月24日当周低硫C型燃料油库存下滑9%至83万千升.
数据显示,当周高硫C型燃料油库存亦下滑1.5%至149万千升.
根据路透估算,12月燃料油裂解价差扩大0.20美元至每桶较迪拜原油折价11.49美元.
壳牌出售4万吨12月15-19日装运的380-cst船货给BP,每吨较12月下半月报价折价2.00美元,相当于较新加坡现货报价折价约1.45美元.
BB Energy出售4万吨12月24-28日装运的380-cst船货给SK Energy,每吨较新加坡现货报价折价约2.50美元.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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