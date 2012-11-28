〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至一周高点,因原油大跌

路透新加坡11月28日电---亚洲石脑油裂解价差周三升至一周高位,因布兰特原油此前大跌.

跨月价差持稳于每吨10.50美元,因韩国湖南石油化学一笔采购规模大于平常,支撑了市场信心.

湖南石油化学买进一批总数12.5-15万吨石脑油,1月上半月交运至Yeosu及Daesan,成本加运费(C&F)价格较日本报价每吨升水9.50美元,为三个月来最低升水幅度.

根据路透资料,这是8月31日以来最小升水,当时LG化学以相同价格买进一批10月下半月船货.

"湖南已经差不多完成1月上半月的需求采购.他们大概只需要为Daesan再安排一批1月上半月船货,"新加坡一石脑油交易商称.

其他交易商表示,湖南超乎平常的大额采购,可能是为了明年2月农历春节之前塑化需求增强而准备.

"升水也非常低,所以他们可能是利用机会扩大买进,"另一名新加坡石脑油交易商称.

12月/1月跨月价差互换合约走坚0.75美元,至逆价差6.75美元,为约一周来最强水准.

1月/2月及2月/3月合约为逆价差每吨7.50美元.

汽油裂解价差周三走弱,尽管布兰特原油大跌.根据路透资料,92辛烷车用汽油裂解价差下跌0.07美元,至每桶6.83美元,为11月9日以来最低.

Mabanaft向Socar买进一批2月上半月石脑油船货,每吨932.00美元.(完)