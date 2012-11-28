〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至一周高点,因原油大跌

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡11月28日电---亚洲石脑油裂解价差周三升至一周高位,因布兰特原油此前大跌.
跨月价差持稳于每吨10.50美元,因韩国湖南石油化学一笔采购规模大于平常,支撑了市场信心.
湖南石油化学买进一批总数12.5-15万吨石脑油,1月上半月交运至Yeosu及Daesan,成本加运费(C&F)价格较日本报价每吨升水9.50美元,为三个月来最低升水幅度.
根据路透资料,这是8月31日以来最小升水,当时LG化学以相同价格买进一批10月下半月船货.
"湖南已经差不多完成1月上半月的需求采购.他们大概只需要为Daesan再安排一批1月上半月船货,"新加坡一石脑油交易商称.
其他交易商表示,湖南超乎平常的大额采购,可能是为了明年2月农历春节之前塑化需求增强而准备.
"升水也非常低,所以他们可能是利用机会扩大买进,"另一名新加坡石脑油交易商称.
12月/1月跨月价差互换合约走坚0.75美元,至逆价差6.75美元,为约一周来最强水准.
1月/2月及2月/3月合约为逆价差每吨7.50美元.
汽油裂解价差周三走弱,尽管布兰特原油大跌.根据路透资料,92辛烷车用汽油裂解价差下跌0.07美元,至每桶6.83美元,为11月9日以来最低.
Mabanaft向Socar买进一批2月上半月石脑油船货,每吨932.00美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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