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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 21:17 BJT

〔德国数据〕11月CPI年增率初值放缓至1.9%,符合市场预期

路透柏林11月28日电---德国周三公布消费者物价指数(CPI)初值数据显示,11月物价较前月下跌0.1%,较上年同期增长1.9%,通货膨胀率下滑0.1个百分点,符合市场预期.

德国10月物价较前月持平,11月较前月下跌0.1%.德国统计局指出,石油、燃料油及旅游行程价格下滑,协助缓解通胀.

消费者物价调和指数(HICP)初值为较前月下跌0.1%,较上年同期增长2.0%.

联邦统计局是根据德国六个州的数据来计算初值.

联邦统计局称,11月物价数据终值定于12月12日发布.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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