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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 21:15 BJT

〔亚洲橡胶〕11月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月28日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 241.7 8 243.5 3

* 1月 244.0 22 245.7 18

* 2月 247.8 20 249.0 13

* 3月 251.4 510 252.8 9

* 4月 253.7 2824 254.6 165

* 5月 255.4 3477 256.7 362

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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