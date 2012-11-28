版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 21:33 BJT

〔美国个股〕通用汽车的中国合资企业称,将在中国重庆建厂

路透底特律11月28日电---通用及其中国伙伴上海汽车及五菱称:

* 将在中国重庆建厂

* 将会在明年初开始兴建新厂,仍有待中国官方审批

* 第一阶段造价66亿元人民币新厂预定在2015年启用

* 该厂将有年产40万辆汽车及引擎产能

* 将在接近启用的时间点讨论生产哪些车种

* 新厂将协助合作伙伴在2015年底之前达成合资企业年产200万辆的目标 (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐