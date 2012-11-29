《台湾报摘》--经济日报11月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--寿险公会下月将邀集30家寿险业者开会,研商配合提升经济动能及振兴台股的方案,并讨论以投资台股为筹码,争取主管机关放宽寿险业海外不动产及人民币商品投资.
* 其他:
--政策救市加把劲,市场传闻12月6日政府将邀集证券业大老共商大计,券商公会昨日表示,还未接获相关开会通知,不过,在密集与业界连系沟通后,已准备好届时提出救台股八大建议方案.
--全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)赶在年底前扩大发债,引发买盘抢购热潮,各期债券利率皆低于市场预期,券商预期,依台积电下半年发债速度来看,今年发债额度有机会超越去年的700亿台币,创下近11年来新高纪录.
--立法院财委会昨日审查土银预算案,多位立委质疑土银对30家授信户做"亏本生意",利率明显偏低,变成"凯子银行",其中一家授信金额20亿台币,利率仅0.98%,有违稳健经营原则.立委许添财并表示,将送特侦组调查.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。