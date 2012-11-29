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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 08:25 BJT

《台湾报摘》--经济日报11月29日

* 头版头条:

--寿险公会下月将邀集30家寿险业者开会,研商配合提升经济动能及振兴台股的方案,并讨论以投资台股为筹码,争取主管机关放宽寿险业海外不动产及人民币商品投资.

* 其他:

--政策救市加把劲,市场传闻12月6日政府将邀集证券业大老共商大计,券商公会昨日表示,还未接获相关开会通知,不过,在密集与业界连系沟通后,已准备好届时提出救台股八大建议方案.

--全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)赶在年底前扩大发债,引发买盘抢购热潮,各期债券利率皆低于市场预期,券商预期,依台积电下半年发债速度来看,今年发债额度有机会超越去年的700亿台币,创下近11年来新高纪录.

--立法院财委会昨日审查土银预算案,多位立委质疑土银对30家授信户做"亏本生意",利率明显偏低,变成"凯子银行",其中一家授信金额20亿台币,利率仅0.98%,有违稳健经营原则.立委许添财并表示,将送特侦组调查.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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