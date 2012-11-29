《台湾报摘》--经济日报11月29日

--寿险公会下月将邀集30家寿险业者开会,研商配合提升经济动能及振兴台股的方案,并讨论以投资台股为筹码,争取主管机关放宽寿险业海外不动产及人民币商品投资.

--政策救市加把劲,市场传闻12月6日政府将邀集证券业大老共商大计,券商公会昨日表示,还未接获相关开会通知,不过,在密集与业界连系沟通后,已准备好届时提出救台股八大建议方案.