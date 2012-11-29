《台湾报摘》--工商时报11月29日

* 头版头条:

--政府领军护盘台股的压轴大戏即将登场,据公股内部机密文件显示,即使不加国安基金,政府四大基金及八大公股行库,整体公股体系近2,300亿台币银弹可投资股市,并已瞄准台股,伺机而动.

* 其他:

--立法院经济委员会审查通过营业秘密法修正草案,朝野立委均认为,商业间谍在台湾境内窃取机密后拿到境外使用,对产业造成相当大损害,因此对域外泄漏营业秘密,加重处罚,改为非告诉乃论,一旦检察官提起诉讼,两造厂商将无法循和解途径.

--内政部营建署昨日发布第三季住宅需求动向调查,房价综合趋势分数升至127.3分,看涨者续升,在房价续涨而薪资停滞下,全国房价所得比首度升破9倍,达9.1倍,创下历次调查最高,而台北市的房价所得比更高达14.0倍,显示国人购屋负担愈来愈沉重.

--为催生天津分行,土银董事长王耀兴昨日在立院财委会备询时指出,他将在下个月访问银监会,希望争取天津分行尽早获准设置,且除了天津,接下来第三家大陆分行也已有目标城市,将评估在重庆或厦门设点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.