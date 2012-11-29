《台湾报摘》--工商时报11月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--政府领军护盘台股的压轴大戏即将登场,据公股内部机密文件显示,即使不加国安基金,政府四大基金及八大公股行库,整体公股体系近2,300亿台币银弹可投资股市,并已瞄准台股,伺机而动.
* 其他:
--立法院经济委员会审查通过营业秘密法修正草案,朝野立委均认为,商业间谍在台湾境内窃取机密后拿到境外使用,对产业造成相当大损害,因此对域外泄漏营业秘密,加重处罚,改为非告诉乃论,一旦检察官提起诉讼,两造厂商将无法循和解途径.
--内政部营建署昨日发布第三季住宅需求动向调查,房价综合趋势分数升至127.3分,看涨者续升,在房价续涨而薪资停滞下,全国房价所得比首度升破9倍,达9.1倍,创下历次调查最高,而台北市的房价所得比更高达14.0倍,显示国人购屋负担愈来愈沉重.
--为催生天津分行,土银董事长王耀兴昨日在立院财委会备询时指出,他将在下个月访问银监会,希望争取天津分行尽早获准设置,且除了天津,接下来第三家大陆分行也已有目标城市,将评估在重庆或厦门设点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。