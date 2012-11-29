《台湾重要政经日程》--11月29日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息====================== 11/29(四) --16:30 赋税署例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/3(一) --汇丰公布台湾PMI. 12/5(三) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%. --16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元. 12/7(五) --16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%. *12/10(一) --13:30 台积电( 2330.TW )公布营收. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/20(四) --16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补交易一日,金融市场开市. 12/24 --16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%. 12/25 --16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 高洁如; 审校 曾祥进