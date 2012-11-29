版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 09:10 BJT

〔全球金市〕金价在上日重挫后小幅回升,美财政疑虑仍挥之不去

路透新加坡11月29日电---金价周四小幅上涨,上日创近四周来最大单日跌幅;避免美国财政危机的期限迫近,令投资人仍保持警惕. 0042GMT,现货金XAU=小涨0.1%,报每盎司1,721.51美元;上日受大量停损卖盘打压重挫1.3%. 美国期金GCcv1上扬0.3%至1,721.50美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐