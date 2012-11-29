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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 09:20 BJT

〔台湾股市〕开高,受防御类股涨势扶助

加权股价指数.TWII开盘升34点,报7,468.93点.玻璃陶瓷类指数.TGLI和塑胶类指数.TPLI双双涨逾0.8%.(完) --编译 张若琪;审校 王丽鑫 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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